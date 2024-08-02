Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemenin meclisten geçmesinin ardından tartışmalar sürerken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği ilk günden itibaren bir barınak inşaatının yapılması talimatını verdiğini belirten Yetişkin, sokak hayvanları için kapsamlı bir sahiplenme kampanyası başlatacaklarını ifade etti.

Yetişkin, “Bu kanunun geçme ihtimaline karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Barınak inşaatıyla ilgili hemen harekete geçtik. Yeni bir sahiplenme kampanyası başlatacağız. Ben ve tüm başkan yardımcılarımız, ilgili müdürlerimiz, yetkililerimiz birer sokak hayvanı sahipleneceğiz. Onların bakımını şantiyelerimizde üstleneceğiz. Herkes kendi hayvanının bakımından sorumlu olacak ve bizzat ilgileneceğiz. Yaklaşık 20-25 gün önce de kulübelerini yaptırdık ve yeni yaşam alanları oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Yetişkin, kanunun uygulanmasında isteksiz olmayacaklarını vurgulayarak, hayvanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.