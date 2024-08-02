Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içkilerin bulunduğunu ortaya çıkardı. İhbar üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen adreste detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Adli süreç başlatıldı

Yapılan operasyonda, işletmede farklı marka ve türlerde toplam 8 bin 664 şişe kaçak alkol tespit edildi.

Ekipler, bandrolsüz içkileri ele geçirerek delil olarak muhafaza etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreç kapsamında, kaçak alkolün kaynağı ve dağıtım ağıyla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.