Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a verdiği “silkeleyin” talimatının ardından, birçok CHP’li belediye SGK ve vergi borçları nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediyenin mali durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“SGK borcunun büyük kısmını kapattık”

Yetişkin, belediyenin mali durumu ve borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “SGK’ya da borcumuz var. Maliye ile ilgili değil ama SGK ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Orada yaptığımız görüşmeler karşılığında bir arsamızı vererek büyük kısmını kapattık, çok küçük bir kısmı kaldı” dedi.

“Maaş ödemelerinde aksama yok”

Belediye personel maaşlarıyla ilgili soruya yanıt veren Yetişkin, “Maddi olarak her belediye gibi borçlarımız var, ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Ancak maaşları ödüyoruz, maaş ödemede bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

“Projelerimizi üç aşamada uyguluyoruz”

Belediyenin projelerine ilişkin de konuşan Yetişkin, “Kısa vadede vaatlerimizin çoğunu yerine getirdik. Şimdi orta vadedekiler üzerinde çalışıyoruz, ardından uzun vadeli projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

“Yeni yönetim İzmir için hayırlı olsun”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün 40 kişilik yeni yönetimini değerlendiren Yetişkin, “İlk kez 40 kişilik yönetimimiz var. Genel başkan ve il başkanımız kendine göre bir ekip oluşturmuş, genel merkezimiz de uygun görmüş. Hayırlısı olsun, İzmir için güzel işler yapacağız” diye konuştu.