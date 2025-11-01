Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yılı Yıllık Programı’na göre sosyal güvenlik sistemi sil baştan yenileniyor. Amaç, sistemi daha adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek. Bu kapsamda, aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek, prim tabanı genişletilecek ve kayıt dışı istihdamla mücadele güçlendirilecek.

2024 yılı itibarıyla sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı %89,7’ye ulaşırken, hükümet 2026 hedefi olarak kapsama oranını daha da artırmayı planlıyor.

Farklı meslek gruplarına özel uygulamalar

Yeni dönemde, sisteme girişleri kolaylaştırmak için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik özel uygulamalar hayata geçirilecek.

Apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi işçileri çalıştıran ancak ticari faaliyeti bulunmayan kişileri kapsayan “kolay işverenlik” uygulamasının kapsamı genişletilecek.

Bunun yanı sıra;

Düşük gelirli esnaf ve sanatkârlar,

Çiftçiler,

Mevsimlik çalışanlar

için özel sosyal sigorta modelleri geliştirilecek.

Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek

Yeni dönemde “daha çok istihdamda kalma” ilkesine dayalı bir aylık bağlama sistemi getirilecek. Bu sistem, hem hakkaniyeti hem de aktüeryal dengeyi gözeterek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Reform çalışmalarıyla birlikte, prim gün sayısına ve gelir düzeyine bağlı olarak emekli aylıkları daha dengeli bir yapıya kavuşturulacak.

SGK’ye borcu olanlara rehberlik dönemi

Prim tahsilatlarını artırmak amacıyla SGK’ye borcu olan sigortalılarla doğrudan iletişime geçilecek. Kurum, borçların ödenmesi konusunda rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yürütecek.

Ayrıca, risk odaklı denetim sistemi devreye alınarak, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20’den fazla azalan sigortalılara kısa mesajla uyarı gönderilecek.

Kayıt dışı istihdamla mücadele güçlenecek

Yeni sistem, kayıt dışı istihdamla etkin mücadeleyi de içeriyor. Veri analizine dayalı denetim faaliyetleri artırılacak, sektör bazlı risk analizleriyle prim tabanı genişletilecek.

Böylece hem sosyal güvenlik kapsamı genişleyecek hem de sistemin mali sürdürülebilirliği uzun vadede güvence altına alınacak.