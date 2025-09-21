Cumhuriyet Halk Partisi’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda 835 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’e, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’den tebrik mesajı geldi.

Kurultayda kullanılan 835 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel’i kutlayan Başkan Yetişkin, paylaşımında CHP’nin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında halkın iktidarını kurma hedefini vurguladı.

Demokrasiye, eşitliğe ve halkın söz hakkına her fırsatta dikkat çeken Yetişkin, paylaşımında kurultay sonrası oluşan birlik ve beraberlik ruhuna da değindi.

Başkan Yetişkin, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet Halk Partimizin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda kullanılan 835 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sn. Özgür Özel’i yürekten kutluyorum. Genel Başkanımızın kararlı duruşu ve yol göstericiliğiyle; omuz omuza, hep birlikte, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında halkın iktidarını kuracağız.”