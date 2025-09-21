Olay, Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki bir dosyada ortaya çıktı. Tapu iptali ve tescil davasında taraf olan Avukat Niyazi Ünalmış, yatırdığı 250 bin liralık teminatın kendi hesabına değil, mahkeme katibi Alparslan T.’nin hesabına aktarıldığını fark etti. Ünalmış’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, katibin farklı dosyalarda da usulsüz işlemler yaptığı belirlendi.

Savcılık incelemeleri sonucu zimmete geçirilen toplam miktarın 1 milyon 168 bin lira olduğu, bu paranın 370 bin lirasının geri ödendiği tespit edildi. Katibin ayrıca Avukat Ünalmış’ın yatırdığı 250 bin lirayı iade ettiği, ancak şikâyetin geri çekilmediği öğrenildi.

Soruşturma sırasında hakkında gözaltı kararı verilen Alparslan T., 10 Ocak 2024’te firar etti. Sekiz gün boyunca aranan sanık, 19 Ocak’ta yakalanarak tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanık hakkında “zimmet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk duruşmada tahliye edilen katibin karar duruşmasına katılmadığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, Alparslan T.’yi güveni kötüye kullanma suçundan 6 yıl hapis ve 1500 gün karşılığı adli para cezasına hükmetti. Sanık, malvarlığı aklama suçundan ise beraat etti.