Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Tepecik Mahallesi 910 Sokak’ta devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yetişkin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alarak işlerinde kolaylık diledi.

Sahada yürütülen çalışmaları yakından takip eden Yetişkin, ekiplerin gösterdiği özverili ve titiz çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklara modern ve dayanıklı parke taşları döşeniyor, kaldırımlar yenileniyor ve altyapı düzenlemeleri yapılıyor. Bu sayede, mahalle sakinlerinin güvenli, konforlu ve estetik açıdan modern bir ortamda ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Başkan Yetişkin, ilçenin dört bir yanında yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarına da değinerek, “Efeler’in her mahallesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Sadece asfalt ve parke değil, kaldırımlar, bordürler ve çevre düzenlemeleri ile ilçemizi modern bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi.

Tepecik Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla sokakların hem kullanım açısından rahat hem de estetik açıdan güzel bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Yetişkin, ilçedeki tüm mahallelerde planlı ve sistemli şekilde yürütülen yenileme çalışmalarının süreceğini vurguladı.