Sigara fiyatlarına bir zam haberi daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan artışın ardından, bir sigara grubuna daha zam uygulandı. 21 Ekim 2025 itibarıyla güncel fiyat listesi değişti.

Sigara fiyatlarına zam yağmuru

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zam yağmuru devam ediyor” ifadesini kullanarak yeni sigara fiyat listesini paylaştı.

En düşük fiyat 87 TL, en yüksek 105 TL

Yeni düzenlemeye göre, en ucuz sigara 87 TL’den, en pahalı sigara ise 105 TL’den satılıyor. Halk arasında en çok tercih edilen markalardan bazıları ise 95 TL civarında fiyatlandırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda da zam yapılmıştı

Sigara fiyatları geçtiğimiz haftalarda 100 TL bandına yükselmiş, birçok markada ortalama 5 TL’lik artış yaşanmıştı. Yeni zamla birlikte fiyatlar yeniden güncellendi.