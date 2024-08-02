Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı ziyaret ederek, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. Hacı Abdullah Uçan ile bir araya geldi. Yıldız, Çiğli'de altyapıdan üstyapıya, sosyal yardımlardan kentsel dönüşüme kadar geniş bir yelpazede projelerin hızla hayata geçirileceğini belirtti.

Ortak akıl ve bilimle şekillenen bir gelecek

Başkan Yıldız, Sasalı Mahallesi, Mavişehir'e komşu kıyı alanları ve organize sanayi çevrelerinde yürütülecek çalışmaların hız kazanacağını açıkladı. "Çiğlimizin geleceğini ortak akıl ve bilimin rehberliğinde şekillendireceğiz" diyen Yıldız, kentsel dönüşüm ve planlama gibi konuların bakanlık desteği olmadan hayata geçirilemeyeceğini ifade etti.

Çözüm odaklı bir yönetim anlayışı

Çiğli'nin hızla artan nüfusuna dikkat çeken Yıldız, "250 bine yaklaşan nüfusumuzla, ilçemizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretmek zorundayız. Ekonomik zorluklara rağmen bahane üretmek yerine çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Sasalı Bölgesi, Karşıyaka Mavişehir sınırı kıyı kesimi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi gibi alanlarda önemli projelerimiz var. Bu bölgelerin planlanması ve daha yaşanabilir hale gelmesi için bakanlık ile koordinasyon halindeyiz" dedi.