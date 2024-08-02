Projede yaşanan estetik uyumsuzluklar ve eksiklikler, yerel halkın ve gözlemcilerin tepkisini topladı.

Beton Yerine Kilit Taşı Uygulaması

Önceki dönem Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından başlatılan Laleli Camii önü yayalaştırma projesi, mevcut Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin döneminde kilit taşı ile tamamlandı. Bu uygulama, caddede iki farklı noktanın estetik uyumsuzluğunu ortaya koydu. Beton yerine kullanılan kilit taşları, projedeki bazı estetik sorunları gündeme getirdi. Şehir sakinleri ve uzmanlar, bu değişikliğin projeye nasıl uyum sağladığını sorguluyor.

Tabela Sorunları

Hacı Hıfzı Emer Caddesi'nde yer alan ve proje dışında kalan "Zeybekler Diyarı Kütahya" tabelası, deforme olmuş ve okunamayacak durumda. Tabelanın milli ve manevi değerlere gereken önemi yansıtamadığını belirten eleştirmenler, bu durumun Kütahya'nın kimliğine uygun olmadığını ifade ediyor. Kütahya Belediyesi'nin bu konuda ne tür önlemler alacağı ve gelecekteki adımlarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Kütahya Belediyesi'nin Kanal Kütahya projesinin ikinci etabı ve diğer planları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak mevcut durum, şehirdeki gelişmelerin ve değişikliklerin nasıl bir yönde ilerleyeceğine dair soru işaretleri bırakıyor. Yerel halk, projelerin estetik ve fonksiyonel açıdan eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını bekliyor.