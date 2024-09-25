İzmir’in Menderes ve Menemen ilçelerinde okullarda yaşanan temizlik ve güvenlik sorunlarına karşı veliler ve eğitimciler meydanlara çıktı. Eğitim harcamalarının karşılanabilmesi için kamu okullarına yeterli ödenek gönderilmesi gerektiğine dikkat çekilirken “Ücretsiz eğitim hakkı tekrar sağlanmalıdır” denildi.

İzmir’in Menderes ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı yapılan basın açıklamaları, eğitimin temel sorunlarını gündeme taşıdı. Menderes’te veliler ve Eğitim Platformu Menderes Meydanı’nda buluşurken, Menemen’de Eğitim Sen ve Veli-Der gibi sivil toplum kuruluşları Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yaptı. Her iki ilçede de ortak metin okunarak okullardaki personel ve hijyen eksikliklerine dikkat çekildi.

Kadrolu personel istihdamı kaldırıldı

Açıklamalarda özellikle okullarda yaşanan temizlik sorunlarına vurgu yapıldı. Geçmiş yıllarda kadrolu temizlik personeli istihdam edilirken, AK Parti iktidarı döneminde bu uygulamanın kaldırıldığı ve Toplum Yararına Program (TYP) ile geçici personel istihdam edildiği belirtildi. Velilerden toplanan bağışlarla çalışan personelin, okulların temizliği ve güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu yıl, eski sorunlara okulların temizlik sorunu eklendi. Yıllar önce, okulların temizlik işlerini gören, okulları ertesi gün için eğitim öğretime hazırlayan kadrolu personel istihdam edilirdi. AKP iktidarı döneminde bu uygulama kaldırılarak Toplum Yararına Program (TYP) uygulamaya kondu. Bu uygulama kapsamında, okulların temizlik ve güvenlik hizmetleri; İŞKUR’dan sağlanan ve geçici olarak istihdam edilen, maaşını ve sigortasını okulun, daha doğrusu Okul Aile Birliklerinin velilerden topladığı bağışlarla ödenerek istihdam edilen temizlik ve güvenlik personelleriyle karşılanmaya başlandı.”

“İktidarın gözde beş şirketinin vergi borcu 132 kez silindi”

Yapılan açıklamalarda, okullarda temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmenin öğrencilerin en temel haklarından biri olduğu vurgulandı. Ancak eğitimde tasarruf tedbirlerinin sürekli gündeme getirildiği ve “kaynak yok” gerekçesinin öne sürüldüğü belirtildi.

Emekçi halkın eğitim ve sağlık gibi temel haklarının ihmal edildiği, iktidarın kaynaklarını sermaye lehine kullanmayı tercih ettiği ifade edilerek “Emekçi halkın eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi en temel, en doğal haklarına kaynak bulamayan İktidar, hazine garantili Kamu Özel Ortaklığı Projeler, Kur Korumalı Mevduat Hesapları gibi sermayeye para aktarma araçları söz konusu olduğunda kaynak hemen yaratılıyor ve geciktirilmeksizin ödeme yapılıyor. Yine söz konusu iktidarın gözde beş şirketi olunca yüz milyonlarca liralık vergi borçları 132 kez silinebiliyor” denildi.

Ücretsiz eğitim hakkı: 42. madde hatırlatması

Basın açıklamaları sırasında, anayasal güvence altındaki ücretsiz eğitim hakkının fiilen ortadan kalktığına dikkat çekildi. “Çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik ortamda güvenle ders görebilmeleri ve anayasal güvence altına alınmış, ancak fiilen ortadan kalkmış olan ücretsiz eğitim hakkı tekrar sağlanmalıdır. Yani Anayasanın 42. maddesine uyulmalıdır. Derhal okullara, başta temizlik olmak üzere, diğer eğitim harcamalarının karşılanabilmesi için tüm kamu okullarına yeterli ödenek gönderilmelidir” denilen açıklamada kadrolu ve iş güvenceli temizlik personelinin yeniden istihdam edilmesi gerektiği vurgulandı.