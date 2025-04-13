Başkan Ünsal, Karşıyakalı kadınların bir araya gelerek kurduğu ve el emeğiyle ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışında satışa sunan S.S. Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Demirköprü Mahallesi’nde bulunan kooperatif merkezinde kadınlarla buluşan Başkan Ünsal, üretim süreci hakkında bilgi aldı, kadınların emeğini yerinde inceledi. Kooperatifin markalaşarak “KARENK” adı altında yaptığı üretim ve pazarlama faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirten Ünsal, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha fazla yer almasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

“BAŞARININ ADI: DAYANIŞMA VE ÜRETİM”

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Ünsal, “Karşıyaka’nın üretken kadınlarını yürekten kutluyorum. 300 ortağıyla büyüyen bu kooperatif, sadece el emeği ürünler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda dayanışmanın, girişimciliğin ve kadın gücünün en güzel örneğini sergiliyor. Dijital mecraları da kullanarak ürünlerini başka şehir ve ülkelere ulaştırmaları ayrı bir gurur kaynağı. Biz, Karşıyaka Belediyesi olarak bu örnek oluşumun daima destekçisi olacağız” dedi.

KOOPERATİFTEN DİJİTAL ATAK

Kooperatif Başkanı Gülnur İspir ise kadın emeğinin sınır tanımayan başarısını şu sözlerle anlattı: “KARENK markamızla dikişten örgüye, aksesuardan ev dekorasyonuna ve yöresel lezzetlere kadar birçok farklı ürün ortaya koyuyoruz. Ürünlerimizi kooperatif merkezimizde, çeşitli etkinliklerde ve online platformlarda satışa sunuyoruz. Kadınlarımızın emeği, dayanışması ve üretim azmiyle sınırlarımızı aştık. Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal’ın yanımızda durması, bizlere büyük moral ve motivasyon veriyor.”

KADINLARA AÇIK DAVET

Kooperatif, üretime katkı sağlamak isteyen ya da ürünlerden satın almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0232 362 55 60 numaralı telefondan kooperatife ulaşabiliyor.