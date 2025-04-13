Süper Lig 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele 14 Nisan Pazartesi günü 20.00’da beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Eyüpspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyen iki takım da 3 puan hedefliyor. İstanbul temsilcisi Eyüpspor sahasında avantaj sağlamak isterken, Adana ekibi ise deplasmanda galibiyet peşinde.
Maçın yer, saat ve kanal bilgileri
- Maç Günü: 14 Nisan 2025 Pazartesi
- Saat: 20.00
- Stadyum: Eyüp Stadyumu
- Yayın Kanalı: beIN Sports 1
Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar beIN Connect üzerinden maçı dijital ortamda da takip edebilecek.
İki takımın son durumu
- Eyüpspor, ligde kalıcı olma mücadelesi veriyor ve iç sahada topladığı puanlarla dikkat çekiyor.
- Adana Demirspor, Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor ve dış sahada alacağı galibiyetle avantaj elde etmeyi amaçlıyor.
Muhtemel 11’ler
Eyüpspor (11):
Berke Özer – Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Cenk Ahmet – Halil Akbunar, Regattin, Bekir Yılmaz – Jesse Sekidika, Paixao, Bruno
Adana Demirspor (11):
Magomedaliyev – Rodrigues, Gravillon, Semih Güler – Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı – Mendoza, Nani, Balotelli
Not: Muhtemel 11’ler resmi açıklamalara göre değişebilir.
Karşılaşma öncesi öne çıkanlar
- Eyüpspor, iç sahada oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazandı.
- Adana Demirspor, son 5 deplasman maçında 1 galibiyet alabildi.
- İki ekip Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
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