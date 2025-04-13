Süper Lig 31. haftasında Eyüpspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Mücadele 14 Nisan Pazartesi günü 20.00’da beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Eyüpspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyen iki takım da 3 puan hedefliyor. İstanbul temsilcisi Eyüpspor sahasında avantaj sağlamak isterken, Adana ekibi ise deplasmanda galibiyet peşinde.

Maçın yer, saat ve kanal bilgileri

  • Maç Günü: 14 Nisan 2025 Pazartesi
  • Saat: 20.00
  • Stadyum: Eyüp Stadyumu
  • Yayın Kanalı: beIN Sports 1

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar beIN Connect üzerinden maçı dijital ortamda da takip edebilecek.

İki takımın son durumu

  • Eyüpspor, ligde kalıcı olma mücadelesi veriyor ve iç sahada topladığı puanlarla dikkat çekiyor.
  • Adana Demirspor, Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor ve dış sahada alacağı galibiyetle avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Muhtemel 11’ler

Eyüpspor (11):
Berke Özer – Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Cenk Ahmet – Halil Akbunar, Regattin, Bekir Yılmaz – Jesse Sekidika, Paixao, Bruno

Adana Demirspor (11):
Magomedaliyev – Rodrigues, Gravillon, Semih Güler – Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı – Mendoza, Nani, Balotelli

Not: Muhtemel 11’ler resmi açıklamalara göre değişebilir.

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Karşılaşma öncesi öne çıkanlar

  • Eyüpspor, iç sahada oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazandı.
  • Adana Demirspor, son 5 deplasman maçında 1 galibiyet alabildi.
  • İki ekip Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

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