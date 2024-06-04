Başkan Onur Emrah Yıldız, toplantıda gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından Çiğli Belediyesi'nin mevcut hizmetleri ve önemli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldız: “Sasalı ve Kaklıç'ta Teyakkuzdayız”

Sasalı ve Kaklıç Mahallelerinde başlattıkları hizmet seferberliği hakkında konuşan Başkan Yıldız, "Göreve geldiğimizden bu yana, uzun süredir yeterli hizmet alamamış mahallelerimizi ziyaret ettik. Eksiklikleri ve ihtiyaçları belirledik ve hızla çalışmalara başladık. Sasalı ve Kaklıç, bu mahallelerimiz arasında yer alıyor. Çevre düzenlemesi, kaçak molozla mücadele, yeşil alan ve ilaçlama çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. İlgili konularda Büyükşehir Belediyemizle sürekli iletişim halindeyiz. İki mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Borç durumumuzla ilgili ciddi sıkıntı bulunmuyor!"

Çiğli Belediyesi'nin borçları ve işçilerin alacakları hakkında bilgileri paylaşan Yıldız, "Her Belediye Başkanının bir yönetim tarzı vardır. Önümüzdeki beş yılda Çiğli’de ‘ben yaptım oldu’ anlayışı söz konusu olmayacak. İyi bir planlamamız var. Bu planlama doğrultusunda atacağımız adımlarla mali disiplini sağlamaya başladık. Borç durumumuzla ilgili ciddi bir sıkıntımız bulunmuyor. Mesai arkadaşlarımızın maaşlarını bugünden itibaren düzenli ödeyecek konuma geldik. Sadece bir şirketimizde geçen ay gecikme oldu. Mesai arkadaşlarımızın maaşlarını bir aksilik olmazsa bu ay bayramdan önce ödeyeceğiz” açıklmasında bulundu.