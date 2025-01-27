EBSO’nun Ocak ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kürsüdeki konuşmasında ekonomi ve iktisadi dönüşümden bahsetmek isterken ülkede can alıcı olaylara giriş yaptı. Öncelikle 6 Şubat 2023 yılında 11 şehri yıkan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki depremde 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybetmesine ve Bolu’daki Grand Kartal Oteli yangınından 78 yurttaşın hayatını kaybetmesi üzerine konuştu.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre Yorgancılar, “Yaşadığımız 6 Şubat 2023 tarihinde depreminde yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, deprem sonrasında Ocak 2025 tarihinde ise Bolu’daki otel yangınında 78 insanın hayatını kaybettiği bir sürece uyanıyoruz. Bana göre tüm bu olanlar, sorumsuzluk, denetimsizlik ve ihmalden kaynaklıdır. Sorumsuzluk var, ihmal var ve en büyüğü de denetimsizlik var. Bunun adına ne dersek diyelim, bir tek şey var; daha cenazeler kalkmamış, insanlar cenazesini alamamışken, sosyal medyada olayın paylaşımıyla yüreğimiz yanarken, orada bir siyasi belediye başkanı diyor ki ‘sorumluluğu burada’, değeri diyor ki ‘sorumluluk bu kurumda’ diye. Öncelikle şu cenazeler kaldırılsın, herkes ailesine ulaşsın da, sonra bakılır o sorumluluğa, neticelere de. Bir de anlatılanlar doğruysa otel belediyeye müracaat etmiş, belediye eksikleri dile getirmiş, o dilekçe geri çekilmiş, eksikleri tamamlayıp yeniden müracaat edecek diye, ya da bize niye bildirmedin durumu söz konusu olmuş. Burada bir sistem eksikliği var. 78 pırıl pırıl insanımız vefat etti. Yetmiyormuş gibi, bazı kesimler tarafından bu vefat eden ailelere telefon açılarak dalga geçer gibi, acısını içinde taşıyan ailelere ifade ediliyor. Onları rahatsız eden bir toplum olduk biz. Neden böyle olduk, anlamıyorum. Bu ülke neden bu hale geldi, insanlık mı bitti. Saygı mı kalmadı? Ucuz hayatlar ülkesi olmamalı Türkiye. Kimin ne zaman, ne olacağı, kontrol edilmemiş ve sistemin sonucunda hayatını kaybetmiş bir ülke oluyoruz. Bu denetim ve kontrollerinin de tamamen yapılması, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’nin de göz ardı edilmeyecek bir süreçte olması gerekiyor. İSG ile ilgili olan konular, hepimizi direkt ilgilendiren, herhangi bir kazadan dolayı işin sahibini gözaltına alıp tutuklayacak kadar bir sorumluluk taşıyor” dedi.

2025’te ihracatçıyı ilgilendiren 12 ana madde

Başkan Yorgancılar, 2025 yılı içinde ihracatçıyı ilgilendiren 12 maddeyi açıkladı. Bunlar arasında uluslararası sorunları da dikkate alan EBSO Başkanı Yorgancılar, “2025 yılına ilişkin makro ile ilgili de bir başlık hazırladık. 12 maddede ise sizlere ifade edelim. Meksika Körfezi’nin adına, seçimler sonrasında Amerika Körfezi ismi verildi. Bunu duymuşsunuzdur” diyerek 2025’i yakınan ilgilendirecek 12 maddeyi ifade etti.

Ayrıca 2025 yılı içerisinde 12 maddede şunlar var:

*Trump’ın atacağı adımların öngörülememesi,

*Belirsizliğin ve gündemin dalgalı seyretmesi,

*Korumacılığın yeniden artması,

*Jeopolitik risklerin artması,

*Küresel enflasyon riskinin devam etmesi,

*AB’nin durgunluğu ve siyasi istikrarsızlığı,

*Çin Japonlaşıyor mu? Endişeleri ile deflasyon riski,

*Enerji ve gıda arzı kaynaklı risklerin devama etmesi,

*Enerji ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar,

*Teknoloji gelişiminde nadir metal rekabeti,

*Göç hareketlerinin devamı,

*Küresel siber savaşları’ diyerek anlattı.

‘Suriye’nin yeniden inşası önemli’

Ayrıca Yorgancılar, ‘Uzak Ülkeler Stratejisi, 2025 yılında ihracatta hedef ülkeler olarak’ isimli bir sunumda, 55 ülke arasında Türkiye’nin hiç yer almadığı bir liste yayımladı. Ayrıca Suriye’nin yeni baştan inşası konusunda yapılan sunuma katıldığını ve dikkati çeken ifadesinde “Yurt dışında katıldığım bir sunumda, Suriye’nin Rakka, İdlib ve Halep’in en büyük sanayisi olan bölgeler olduğunu gördüm. Suriye’nin büyük bir kısmı çöl. Bu üç bölgelerde ise yıkım fazla. Buradaki en önemli şey, insan için ise sahra hastanelerinin kurulması gerekiyor. İnsanlar o hastanelerde tedavi edilmeli. Bu tedavi şeklini biz deprem bölgesinde yaptık. Çocukların okul, yurttaşın konut ihtiyaçları var. Bugün ise yeni baştan bir Suriye’nin konuşlanması ve yapılaşması söz konusu. Biz burada büyük bir yapı taşı oluşturuyoruz. Ama öncelikle bu konuda güvenliğin sağlanması gerekiyor. O bölgelerde üç ana hatta sanayi önem taşıyor olabilir, ama satışı düşünecek bir ortam yok orada. Bugün o ortam, satış ortamı değil. Öncelikli olan şey, güvenlik ortamının hükümetler vasıtasıyla sağlanmasıdır. Suriye’nin yeni baştan inşasıyla ilgili önemli rol alacağımızı tahmin ediyorum” ifadesine yer verdi.

‘Bu düzeni besleyenler bizleriz’

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ocak ayı olağan Meclis toplantısı, yeterli çoğunluğun oluşmasında Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı öncülüğünde başladı. Şanlı, ekonomi ve iktisadi bir konuşma yapmak isterken ülkede sarsıntı veren olayları konuşmak zorunda kaldığını söyledi. Bolu’daki yangın için “İçimiz kan ağlayarak şahit olduk” diyerek “Görmesi ve bakması gereken kurumlar olmadığı için 78 canı kaybettik” diyerek eleştirilerde bulundu. Başkan Şanlı, “Yetkililer, otelin dumanı tüterken, insanlar cenazelerine ulaşamamışken sorumlular, gerektiği kadar sorumluluk almıyor. Bana göre de herkes az yada çok bu olaydan sorumludur. İğneyi de biraz da kendimize batıralım. Bu acıdan sonra yas tutmak yerine eğlencelerine devam eden insanların vicdansızlığıyla, sorumsuzluğuyla da bu yanlış düzeni besleyenler bizler değil miyiz?” şeklinde tepki gösterdi.