Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Ocak'tan itibaren başlayan yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak pek çok etkinlik düzenliyor. 3 Şubat’a kadar sürecek tatilde, çocuklar buz pateni, sinema gösterimleri, atölye çalışmaları ve kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.

Gerçek sinema deneyimi yaşadılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sinema deneyimi olmayan kırsal kesimdeki çocukları unutmadı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Film Günleri, her gün 150 çocukla buluşuyor. Çocuklar, bilet alıp patlamış mısırlarını alarak, sinema keyfini doyasıya yaşıyor. 1 Şubat’a kadar devam edecek olan etkinlik, 13:00 ve 16:00 saatlerinde iki ayrı film gösterimi ile devam edecek.

Buz pateninde yeni dostluklar

Yılbaşı Festivali’nden bu yana büyük ilgi gören Buz Paten Pisti, hem profesyonel kayıcılara hem de yeni başlayanlara hitap ediyor. Kent Meydanı'nda yer alan pist, güvenli ortamıyla çocukların favorisi oldu. Hafta içi saat 14:00-22:00, hafta sonu ise 10:00-00:00 saatleri arasında açık olan pist, sosyalleşmek ve eğlenmek isteyen çocuklar için ideal bir mekan haline geldi.

Hem eğlence hem bilim: Atölyeler çocukları bekliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği etkinlikler sunuyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Resim Atölyesi, Felsefe Atölyesi ve Çocuk Atölyeleri, miniklerin yaratıcılıklarını, düşünce becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Atölyelerde, çocukların el becerileri, problem çözme yetenekleri ve grup çalışması becerileri pekiştiriliyor.

Kütüphaneler tatilde de çocuklarla

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 37 bin kitaplık kütüphanesi, tatil süresince de aktif. Tatilin ilk yarısında 2 bin kişi kütüphaneleri ziyaret ederken, 780 kitap ödünç alındı. Çocuklar ve gençler, hem ders çalışarak hem de kitap okuyarak tatil sürecini değerlendirme fırsatı buluyor.

Başkan Aras'tan önemli mesaj: “Bugünün mutlu çocukları, yarının güçlü bireyleri”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların tatil etkinliklerinden yararlanarak kendilerini geliştireceklerini vurguladı. Aras, “Bugünün mutlu çocukları, yarının güçlü bireyleri olacaktır. Çocuklarımıza değerli olduklarını hissettirmek, onları geleceğe daha donanımlı hazırlamak için çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.