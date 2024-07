Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, SMA TİP2 hastası Linda Pekşen’i ailesiyle birlikte ağırladı. Zencirci, minik Linda'nın tedavisi için başlatılan bağış kampanyasına kayıtsız kalmayarak belediyede bağış kutuları yerleştirdi. Tekin Mahalle Muhtarı Hüsniye Adıgüzel’in ilk bağışı yaptığı kampanya, Valilik izniyle devam ediyor.

Her türlü desteğe hazırız

Başkan Zencirci, “Bugün çok özel bir misafirim var. Linda, SMA hastası ve onun mücadelesinde hep birlikte destek olmalıyız. Her saniye çok kıymetli, bu yüzden herkesin katkısı önemli. Bağışlarınızı belediyemizdeki kutulara yapabilir veya SMS ve banka havalesiyle destek olabilirsiniz” dedi. Minik Linda’nın hayata tutunması için tüm ülkeye çağrıda bulunan Zencirci, Germencik Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Şu an 11 kilo olan Linda’nın tedavisi için 1 milyon 822 bin dolar değerindeki 'Zolgensma' ilacına ihtiyaç var. Bağış toplanma seviyesi yüzde 29'a ulaşmış durumda.

Burak Zencirci kimdir?

Aydın'ın Germencik ilçesinde 1979 yılında dünyaya gelen Burak Zencirci, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Germencik'te tamamladı. Zencirci, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Başkanımız Evli ve iki çocuk babasıdır.