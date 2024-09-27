Başkan Zencirci’den Magnesia Antik Kenti Ziyareti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın’ın Germencik ilçesinde yer alan Magnesia Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarmak ve bölgedeki turizmi canlandırmak amacıyla devam eden kazı faaliyetleri büyük bir özenle sürdürülüyor.

Başkan Zencirci, kazı alanında yetkililerden bilgi alarak çalışmalara ilişkin detayları öğrenme fırsatı buldu. Ziyaretinde, antik kentteki kazı çalışmalarının önemine dikkat çeken Zencirci, “Kazı başkanlığımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bölgedeki kazı ekiplerinin gösterdiği özverili çalışmalar için takdirlerini dile getiren Başkan Zencirci, bu tür projelerin hem tarihi mirası koruma hem de yerel turizmi geliştirme açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.