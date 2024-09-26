Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ahmetli ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette muhtarlarla bir araya gelerek ilçe sorunlarına çözüm getirmek için adımlar attıklarını belirtti. Zeyrek, özellikle Barbaros Mahallesi'ndeki üst geçit projesinin hızla hayata geçirileceğini duyurdu.

Ahmetli’de üst geçit sorunu çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ahmetli ziyaretinde mahalle muhtarlarıyla görüşerek ilçe sorunlarına çözüm önerileri getirdi. En acil konunun Barbaros Mahallesi'ndeki üst geçit ihtiyacı olduğunu belirten Zeyrek, "Bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak, kazaların önüne geçmeyi ve can kayıplarını önlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Zeyrek’in Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve CHP Ahmetli İlçe Başkanı Recep Öztürk ile birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette, hem yerel yönetimin hem de halkın talepleri dinlendi. Zeyrek, yerinde çözümler üretmek için ilçeye sürekli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti.

Altyapı ve tarım projeleri de gündemde

Ziyaret sırasında sadece üst geçit değil, tarım projeleri ve altyapı konuları da gündeme geldi. Başkan Zeyrek, Manisa genelinde ürün deseni haritası oluşturacaklarını ve hangi bölgelerde hangi tarım ürünlerinin daha verimli yetiştirilebileceğini belirleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, Manisa'daki altyapı eksikliklerine yönelik ciddi yatırımların yapılacağına değinerek, özellikle su ihtiyacının giderilmesi konusuna öncelik vereceklerini belirtti.

Sosyal hizmetler ve eğitim projeleri

Manisa'da sosyal hizmetlerin artırılmasına yönelik projeler de Başkan Zeyrek'in gündemindeydi. Evde bakım hizmetlerinin çok yakında 17 ilçede aktif hale geleceğini ifade eden Zeyrek, kırsal bölgelerde internet altyapısı kurulmasının da eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını vurguladı. Başkan, özellikle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ücretsiz internet ve online dershane hizmetlerini Ahmetli dahil birçok mahalleye ulaştırmayı planladıklarını belirtti.