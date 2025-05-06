Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Konya BB ile Ankaragücü karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor Yıldız ve TBF TV Youtube'dan canlı yayınlanacak.

Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final etabında Konya Büyükşehir Belediyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak. Basketbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifreli olup olmadığını araştırıyor. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve TBF TV Youtube kanallarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Konya BB - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final turunun önemli karşılaşmalarından biri olan Konya BB - Ankaragücü maçı, farklı platformlardan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TRT Spor Yıldız frekans ve platform bilgileri

Platform Kanal Numarası Digiturk 87 Kablo TV 242 Tivibu 85 Turkcell TV+ 71 Vodafone TV 72 Türksat Uydusu Şifresiz Yayın

TRT Spor Yıldız, maç yayınını şifresiz olarak gerçekleştirecek.

TBF TV Youtube canlı yayın bilgileri

TBF TV Youtube kanalı üzerinden de maç internet bağlantısıyla şifresiz izlenebilecek.

Platform Yayın Durumu TBF TV Youtube Şifresiz - Online

Bilgi Türü Detay Maç Günü 07 Mayıs 2025 Çarşamba Başlama Saati 20:30 Yayın Kanalları TRT Spor Yıldız, TBF TV Youtube

Maç nerede oynanacak?

Konya Büyükşehir Belediyespor ile Ankaragücü arasındaki Play-Off Yarı Final maçı, Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.