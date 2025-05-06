Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Konya BB ile Ankaragücü karşılaşıyor. Mücadele TRT Spor Yıldız ve TBF TV Youtube'dan canlı yayınlanacak.
Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final etabında Konya Büyükşehir Belediyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 20:30'da başlayacak. Basketbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve yayının şifreli olup olmadığını araştırıyor. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve TBF TV Youtube kanallarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Konya BB - Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final turunun önemli karşılaşmalarından biri olan Konya BB - Ankaragücü maçı, farklı platformlardan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
TRT Spor Yıldız frekans ve platform bilgileri
|Platform
|Kanal Numarası
|Digiturk
|87
|Kablo TV
|242
|Tivibu
|85
|Turkcell TV+
|71
|Vodafone TV
|72
|Türksat Uydusu
|Şifresiz Yayın
TRT Spor Yıldız, maç yayınını şifresiz olarak gerçekleştirecek.
TBF TV Youtube canlı yayın bilgileri
TBF TV Youtube kanalı üzerinden de maç internet bağlantısıyla şifresiz izlenebilecek.
|Platform
|Yayın Durumu
|TBF TV Youtube
|Şifresiz - Online
|Bilgi Türü
|Detay
|Maç Günü
|07 Mayıs 2025 Çarşamba
|Başlama Saati
|20:30
|Yayın Kanalları
|TRT Spor Yıldız, TBF TV Youtube
Maç nerede oynanacak?
Konya Büyükşehir Belediyespor ile Ankaragücü arasındaki Play-Off Yarı Final maçı, Konya Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.