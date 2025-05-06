CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikast iddiası gündeme getirdi. Özel, "Evlat katili bir saldırgan, bu yılın ocak ayında İBB'ye gelerek koğuş arkadaşlarına İmamoğlu'na suikast talimatı verildiğini söyledi. Yetkililer durumu polise bildirerek şahsı teslim etti" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin siyasi stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suikast hazırlığına ilişkin bir kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğunu ve durumu yetkililere bildirdiğini ileri sürdü.

Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Evlat katili bir saldırgan, bu yılın ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek, 'Cezaevindeki koğuş arkadaşlarıma Ekrem İmamoğlu’na suikast talimatı verildi' dedi. İBB yetkilileri derhal polisi çağırarak bu kişiyi emniyet birimlerine teslim etti.”

Olayla ilgili resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Suikast iddiasının hangi kişi veya gruplarla ilişkili olduğu da belirsizliğini koruyor.