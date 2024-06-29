Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Maripier Malo, Waseem Husainy (Kanada), Teresa Stuck (ABD)

Türkiye: Mert Kocagözoğlu 11, Derin Can Üstün 6, Aldin Türkoğlu 6, Yavuz Selim Kara 3, Kaan Onat 17, Anıl Alyanak 11, Rrezon Elezay 3, Mete Paçacı 11, Cengiz Coşkun 9, Atahan Akbaş 12, Emirhan Serbest 2, Ahmet Arda Aydın 3

Yeni Zelanda: Matthews 3, Plumtree 20, Goodman 26, Jones 15, Crate 13, Dallow, Martin 5, Jackson, Cate 11, Reed 1, Teratana 14, Ball 6

1. Periyot: 19-38

Devre: 37-66

3. Periyot: 56-96

Beş faulle çıkan: 28.31 Yavuz Selim Kara (Türkiye)







İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Yeni Zelanda, Türkiye'yi 114-94 mağlup etti.

Mücadeleye iyi başlayan Yeni Zelanda içeriden ve dışarıdan ürettiği sayılarla kısa sürede üstünlüğü ele geçirdi. Etkili savunmasıyla ay-yıldızlıların skor üretmesine izin vermeyen Yeni Zelanda, Goodman ve Jones'un basketleriyle farkı açtı. Kolay sayılar üreten Yeni Zelanda, peş peşe yaptığı serilerin ardından ilk çeyreği 38-19 önde tamamladı.

Ay-yıldızlıların sayı kaydedemeden döndüğü hücumlarda rahat basketler bulan ve 7-0'lık yeni bir seri yapan Yeni Zelanda, 15. dakikada farkı 26 sayıya yükseltti (51-25). Son 3 dakikaya girilirken farkı 30 sayıya çıkaran (60-30) Yeni Zelanda, soyunma odasına 66-37 galip gitti.

İlk yarıdaki tempoyu üçüncü çeyreğe de taşıyan Yeni Zelanda; Goodman'in yanı sıra Teratana ve Plumtree'nin de skor üretmesiyle arayı iyice açtı. Üç sayılık atışlarda kaydettiği isabetlerle dikkati çeken Yeni Zelanda, pota altında yaptığı savunmayla Türkiye'yi dış atışlara yönlendirirken, son periyoda 40 sayı farkla 96-56 önde girdi.

Türkiye hücumda etkili olduğu son çeyrekte bulduğu sayılarla farkı azaltmayı başarsa da maçı çeviremedi ve karşılaşmayı Yeni Zelanda 114-94 kazandı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu birlikte izledi.