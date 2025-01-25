Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Darüşşafaka Lassa, Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda Aliağa Petkimspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip, üstün bir performans sergileyerek karşılaşmayı 83-64 kazandı.

Bu sonuçla Darüşşafaka, sezonun 16. maçında 5. galibiyetini elde etti. Koç Carles Duran yönetimindeki takım, gelecek hafta Manisa Basket deplasmanında sahne alacak. Aliağa Petkimspor ise 16. maçında 9. mağlubiyetini aldı ve bir sonraki karşılaşmasında Mersin Spor Kulübü’nü ağırlayacak.

Darüşşafaka’da öne çıkanlar:

Tres Trinkle: 22 sayı, 2 asist, 6 ribaund

Both Gach: 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist

Tyree Appleby: 10 sayı, 2 ribaund, 4 asist

Ege Demir: 8 sayı, 6 ribaund

Petkimspor’un en iyileri:

Wesley van Beck: 16 sayı, 6 asist, 3 top çalma

Jaime Echenique: 14 sayı, 9 ribaund

Breein Tyree: 11 sayı, 6 ribaund, 5 asist

Damyean Dotson: 12 sayı, 1 ribaund

Çeyrek sonuçları:

Çeyrek: 26-11 Çeyrek: 43-28 Çeyrek: 64-37 Çeyrek: 83-64

Darüşşafaka, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Tres Trinkle’ın etkili oyunuyla galibiyete uzandı. Aliağa Petkimspor ise deplasmanda istediği performansı sergileyemedi.