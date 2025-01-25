Kocaelispor, Pendikspor’u mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Pendikspor ise 3 puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Takımların lig performansı

Ligde 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 1. sırada bulunan Kocaelispor, bu sezonun en formda takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Rakiplerine karşı gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Kocaelispor, bu maçı kazanarak zirvede kalmak istiyor. Öte yandan Pendikspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Kendisini üst sıralarda görmek isteyen Pendikspor, zorlu deplasmandan puan almayı hedefliyor.

Kocaelispor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 26 Ocak 2025

26 Ocak 2025 Saat: 19:00

19:00 Yayın: TRT Spor, beIN SPORTS 2, tabii

TRT Spor, beIN SPORTS 2, tabii Stadyum: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu Hakem: Yiğit Arslan