Basketbol dünyasında çığır açan bir gelişme Filipinler Ligi'nde yaşandı. Filipinler Basketbol Federasyonu'nun aldığı devrim niteliğindeki kararla birlikte, basketbol tarihine geçen ilk 4 sayılık atış gerçekleştirildi. NBA ve Avrupa basketbolunda üç sayılık atışların popülaritesi artarken, Filipinler Ligi bu heyecanı bir adım öteye taşıyarak dört sayı çizgisi kuralını uygulamaya koydu.

Basketbol tarihinin ilk dört sayılık isabeti, Meralco Bolts'un Magnolia Hotshots'u konuk ettiği PBA Governors Cup maçında geldi. Bu tarihi anı gerçekleştiren oyuncu ise Meralco Bolts'un ABD'li basketbolcusu Chris Banchero oldu. Banchero'nun bu atışı, basketbolun geleceğinde önemli bir adım olarak görülüyor ve oyunun evriminde yeni bir dönemi işaret ediyor.

