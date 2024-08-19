Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı. İlyas Koca, alevlerle mücadele ederken yaşadığı dehşeti anlattı: "Suyumuz olmasa evlerimizi kurtaramazdık."

Yatağan’da alevlerle zorlu mücadele

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden itfaiye ve orman ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yangının ardından geriye, bölge halkının yaşadığı korku ve büyük bir tahribat kaldı.

Bölge sakinlerinin mücadelesi

Yangına tanık olan ve alevlerle bizzat mücadele eden İlyas Koca, yangının başlamasıyla birlikte yaşadıklarını anlattı. Koca, “Yangın başladığında Elmacık’taydım. Telefonla arandım ve hemen buraya geldim. Evlerimizi zor kurtarabildik. Eğer suyumuz olmasaydı, evlerimizi kurtarmamız imkansızdı. Maalesef 30 dönüm zeytinliğimiz kül oldu. Yangın o kadar şiddetliydi ki kimse alevlerin yanına bile yaklaşamadı” dedi.

Zeytinlikler ve damlar zarar gördü

Yava Mahallesi sakinleri, yangının hızla yayıldığını ve pek çok zeytinlik, dam ve hayvan yemi gibi tarım alanlarının ciddi zarar gördüğünü belirtti.