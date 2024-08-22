Alevlerin tehdidi altında kalan köylerde büyük endişe yaşanıyor.

Kalkansöğüt Köyü tehdit altında

Yangın, Bulgaristan'da sınır hattında başlayan ve hızla ilerleyen alevlerin, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyü sınırlarına ulaşmasıyla Türkiye'yi de tehdit etmeye başladı. Köy halkı, yangının köylerine yaklaşması üzerine durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından Edirne'den bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri, yangının köy sınırlarına ulaşmaması için sınır hattında tedbir aldı.

Bulgaristan’da söndürme çalışmaları sürüyor

Bulgaristan itfaiye ekipleri, yangının başladığı Lesovo bölgesinde ve sınır hattında söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman kontrolden çıkan alevler, Edirne'nin sınır köylerine kadar yayıldı. Yangının Türkiye’ye sıçramaması için sınır hattında yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Bölgedeki ekipler teyakkuzda

Edirne'ye sevk edilen yangın söndürme ekipleri, Kalkansöğüt köyü ve çevresinde olası bir yangın tehlikesine karşı hazır bekliyor. Yetkililer, köy halkını tedbirli olmaları konusunda uyarırken, sınır hattında yangın riskine karşı sürekli gözetim yapılıyor.