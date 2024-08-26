Baski̇, Korucu Mahallesi'nde Su Sorununu Çözdü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorumlu kuruluşu BASKİ, İvrindi ilçesinin Korucu Mahallesi'nde uzun yıllardır süregelen su problemini çözmek için kapsamlı bir çalışma yürüttü. Özellikle yaz aylarında bahçe ve tarla sulamalarının yoğun olduğu dönemde su sıkıntısı çeken bölge halkı, yeni su kaynağı keşfi ile rahat bir nefes aldı.

10 yıldır süren sorun çözüldü

Korucu Mahalle Muhtarı Erdoğan Özçetin, suyun önemine değinerek, “Suyun herkes kadar bizim için de çok önemli olduğunu biliyoruz. Su kaynaklarımızın azalacağı ve belki de su savaşlarının yaşanabileceği bir geleceğe doğru gidiyoruz. 2014’ten itibaren kapalı olan su kaynaklarımızı iyileştirmek için BASKİ ekiplerinin gönderdiği paletli kepçeyle su taşıma işlemini gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta’ya ve BASKİ çalışanlarına teşekkür ederim. 10 yıldır süren bu sorunu nihayet çözdük” dedi.

Bozulan su kaynağı yeniden aktif

Korucu Mahallesi sakinlerinden Yahya Emen, yıllardır suyun bozulması ve boruların delinmesi nedeniyle suyun kullanılamadığını belirtti. “Kuyularımız yetersiz kaldığında yaz aylarında suyu kullanamıyorduk. Bu nedenle dereden su çekmek zorunda kalıyorduk. BASKİ’nin buraya gelmesi ve gerekli çalışmaları yapması büyük bir memnuniyet yarattı. Suyun düzgün şekilde bağlanması gerçekten iyi oldu” diye konuştu.

BASKİ ekiplerinin bölgeye yaptığı müdahale ile Korucu Mahallesi'nin içme suyu problemi ortadan kaldırıldı. Bu gelişme, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve yaz aylarında suyun kesintisiz sağlanması mahalle halkının yaşam kalitesini artırdı.