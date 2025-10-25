Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yirmincisi İzmir’de başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban’ın açılışına katıldığı İzmir Kültür Yolu Festivali ile yüzlerce etkinlik, İzmirliler ile buluşacak.

Etkinlikler içerisinde yer alan sergiler İzmirliler tarafından ilgiyle karşılanıyor. O sergilerden birisi olan “Toulouse-Lautrec:‘’Belle Époque ve Bohemya’” İzmirlileri 19.yy’ın Fransa’sına götürecek.

Basmane Garı ve Eyfel Kulesi'nin Ortak Yanı

Dünyada yaşanan pek çok değişimin ilklerinin hissedildiği 19. yy başta sanat olmak üzere tüm dünyada büyük bir değişim rüzgarına neden oldu. Bu değişim rüzgarıyla birlikte sosyolojik değişimler yaşandı ve bu değişimlerde ülkelerin tarihlerinin yeniden yazılmasını sağladı. Yaşanan bu değişimlerin ilk adımı Fransa’da gerçekleştirildi. Çağların değişimi ile sonuçlanan Fransız İhtilali, dünya sosyolojisini derinden sarstı. Öyle ki, yaşanan değişim mimariye dahi yansıdı. Fransız etkisi dönemin Osmanlısı’nda da yakından hissedildi. Günümüzde içerisinde pek çok mağaza ve restoranın bulunduğu Konak Pier ve İzmir’in diğer illere açılan demir ağı Basmane Garı, Gustave Eiffel’in parmak izini taşıyor. Bu da Paris ile İzmir’in iki kardeş şehir olduğunu ortaya koymaktadır.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek olan Toulouse-Lautrec:‘’Belle Époque ve Bohemya’” sergisi de Paris ve İzmir arasındaki bu birlikteliğin resmini çiziyor.

İzmir’in Konak İlçesinde bulunan Tarihi Alsancak Garı’nda düzenlecek olan sergi, 25 Ekim ile 2 Kasım arasında 10:00 ile 21:00 arasında İzmirliler ile buluşacak.