İzmir'de Basmane Metro girişinde alınan bilgilere göre genç bir vatandaşa kim olduğu bilinmeyen 3 kişi saldırdı. Demir sopaların kullanıldığı saldırıda kafasına darbe alan vatandaş yere yığıldı.

Metro istasyonunda çalışan güvenlik görevlileri, Hilal Metro İstasyonu'nda sağlık görevlilerine haber vererek vatandaşın hastaneye götürülmesini sağladılar.

Saldırganların Basmane istasyonundan uzaklaştıkları söyleniyor. Saldırıya uğrayan vatandaşın kimliği ise henüz bilinmiyor. Dışarıda başlayan kavganın metro istasyonuna sıçraması sonucu yaşanan saldırıda iki kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.