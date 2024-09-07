TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk maçında Efeler 09 Spor Kulübü, Viranşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maç Didim Atatürk Stadı'nda oynandı ve Mustafa Karaman'ın golüyle Efeler 09 SFK 3 puanı hanesine yazdırdı.

Didim'de ilk kez profesyonel bir maç oynanması da bu karşılaşmanın dikkat çeken yönlerinden biri oldu. Yaklaşık 700 taraftarın izlediği maçta, Efeler 09 Spor Kulübü adına sevindirici bir başlangıç yaşandı. Maçı Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, belediye ve spor yetkilileriyle birlikte izledi.