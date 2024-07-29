İzmir’in Basmane semtinde bulunan Genel İş Sendikası binasında bu sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederken, olay yerinde geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. İlk incelemelere göre yangının, binanın giriş katında yer alan sistem odasındaki bir elektrik kontağından kaynaklandığı belirtildi.

Yangın sırasında Genel İş İzmir 3 Nolu işyeri temsilcisi ve İZUM çalışanı Yaşar Dereli yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.