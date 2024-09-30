Antalya'nın tanınmış güreşçilerinden 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Döşemealtı Belediyesi sporcusu olan Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı sırada fenalaştı. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Altun'un kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Altun kurtarılamadı.

Ali Altun kimdir?

1982 yılında Antalya’da dünyaya gelen Ali Altun, güreşe alt boylarda başladı ve kısa sürede adını duyurarak başpehlivanlığa kadar yükseldi. 2010 yılında düzenlenen 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başaltı boyunda üçüncü olarak başpehlivanlığa yükselen Altun, birçok önemli organizasyonda başarılar elde etti.

2013 yılında 51. Nilüfer Çalı Yağlı Güreşleri’nde ve 2017 yılında 53. Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde birincilik kazanarak başpehlivanlık unvanını aldı. Altun, 2023 yılı itibarıyla Döşemealtı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımında mücadele ediyordu.

Cenaze töreni yarına planlandı

Başpehlivan Ali Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı’nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.