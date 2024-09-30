Ancak savaş neredeyse iki yılını tamamladı ve Rusya hâlâ hedefine ulaşamadı. Peki, bu süreçte neler yaşandı? Rusya neden beklenen hızlı zaferi elde edemedi ve şu an savaşta hangi noktadayız?

1. Ukrayna'nın hızlı ve esnek savunma stratejisi

Rusya’nın savaşa başlarken geleneksel ve ağır zırhlı birliklere dayanan askeri taktikleri, Ukrayna'nın hızlı ve esnek savunma taktikleri karşısında etkisiz kaldı. Ukrayna, özellikle gerilla savaşı taktikleri kullanarak Rus konvoylarını, tanklarını ve lojistik hatlarını hedef aldı. Ukraynalı askerler, topraklarını ve coğrafyayı çok iyi tanıdıkları için Rusya’nın ilerleyişini durdurmak konusunda avantaj sağladı. Bu durum, Kiev’in birkaç gün içinde düşmesi beklentisinin gerçekleşmemesine yol açtı.

2. Ukrayna'nın coğrafi ve iklimsel avantajları

Ukrayna, geniş ve düzlük alanlara sahip bir ülke olmasına rağmen, zorlu iklim koşulları ve bataklık alanlar Rusya için büyük bir engel oluşturdu. Kış koşulları, çamurlu yollar ve zor hava şartları, Rusya’nın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Tarihte Napolyon ve Hitler’in de bu bölgelerde zorlandığı bilinir. Rusya’nın tank ve ağır askeri araçları çamura saplanarak ilerleyemez hale geldi ve hareket kabiliyetleri sınırlı kaldı.

3. Ukrayna'nın teknolojik üstünlüğü: İHA'lar ve dronlar

Rusya, tanklar ve ağır silahlar gibi geleneksel askeri güçlere dayandı; ancak Ukrayna, savaşın seyrini değiştiren yeni teknolojilere ağırlık verdi. Özellikle insansız hava araçları (İHA'lar) ve dronlar, Rusya’nın ağır zırhlı araçlarına ciddi zararlar verdi. Rusya, bu tür modern savaş teknolojilerine ayak uyduramadığı için önemli kayıplar yaşadı. Batı tarafından sağlanan İHA'lar, Ukrayna’nın direniş gücünü artırdı ve Rusya'nın sahada büyük ilerleme kaydetmesini engelledi.

4. Uluslararası destek ve yaptırımlar

Ukrayna’nın başarısında en önemli faktörlerden biri de uluslararası destek oldu. Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, Ukrayna’ya askeri ekipman, finansal destek ve istihbarat yardımı sağladı. Bu yardımlar, Ukrayna’nın direnişini daha da güçlendirdi. Diğer taraftan, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi. Rusya’nın ekonomik olarak zorlanması, savaşın maliyetini artırdı ve uzun vadeli bir işgali sürdürebilme kapasitesini zayıflattı.

5. Rusya içindeki tepki ve halkın durumu

Savaşın uzaması, Rusya’nın iç politikasında da ciddi sorunlara yol açtı. Putin rejimi, savaşı propaganda yoluyla meşrulaştırmaya çalışsa da Rus halkı, ekonomik yaptırımlar ve yaşam standartlarındaki düşüş nedeniyle giderek daha fazla tepki göstermeye başladı. Özellikle genç nüfus, askere gitmekten kaçınmaya çalışıyor ve savaşa karşı ciddi bir memnuniyetsizlik mevcut.

Savaştaki son durum

2024 yılına geldiğimizde, Rusya hâlâ Ukrayna’nın büyük bölümünü kontrol altına alabilmiş değil. Doğu Ukrayna’da, özellikle Harkov, Luhansk ve Donetsk bölgelerinde çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Ancak bu bölgelerde de Rusya tam bir zafer kazanabilmiş değil. Donetsk bölgesindeki çatışmalar, Rus kuvvetlerinin küçük köyleri ele geçirmesine rağmen, büyük bir stratejik ilerleme sağlayamamalarıyla sonuçlandı. Bu bölgelerdeki savaş, gri alanlarda sürüyor; yani Rusya’nın tam kontrol sağlayamadığı alanlarda çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna'nın elindeki batılı silahlar ve uluslararası desteğin devam etmesi, Rusya'nın işgal planlarını sürekli ertelemesine yol açıyor. Ayrıca, Ukrayna'nın hızla modernize ettiği ordusu ve esnek savunma hattı, Rusya’nın ilerlemesini durduruyor.