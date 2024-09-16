Yeni pasaport sistemi ne getirecek?

Sahel Devletleri İttifakı (AES), Mali, Nijer ve Burkina Faso arasında ortak bir biyometrik pasaport uygulaması başlatacak. Bu sistem, üç ülke arasındaki hareketliliği artırmayı hedefliyor.

Güvenlik ve iş birliği vurgusu

AES Başkanı Assimi Goita, yeni pasaport sisteminin bölgede güvenliği artıracak ve terör gruplarına karşı önemli kazanımlar sağlayacak. Ayrıca, AES'nin uluslararası ve bölgesel ortaklarla da iş birliği yapmaya açık olduğunu belirtti.

ECOWAS'tan ayrılan ülkeler

Mali, Nijer ve Burkina Faso, geçen yıl Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) ayrılarak AES'i kurmuştu. Bu ülkeler, 6 Temmuz'da Nijer'de düzenlenen zirvede Sahel Devletleri Konfederasyonu'nu kurmayı planlayan bir ortak bildiri imzaladı.