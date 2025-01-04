CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Şehitleri’ni anma etkinlikleri kapsamında bulunduğu Kars’ta partisinin il binası açılış törenine katıldı. Özel, burada halka hitaben yaptığı konuşmada, emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çekerek Meclis’teki siyasi partilere önemli bir çağrıda bulundu.

“Gelin, emekli maaşlarını asgari ücrete eşitleyelim”

Özel, emeklilerin yaşam koşullarının zorlaştığını belirterek, “Gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım” dedi. Halkın geçim sıkıntısı nedeniyle zor durumda olduğunu vurgulayan CHP lideri, “Geçim yoksa seçim var” diyerek hükümete eleştirilerde bulundu.

“Baba ocağının kapısı herkese açık”

Partisinin halka her zaman açık olduğunu vurgulayan Özgür Özel, CHP’yi “baba ocağı” olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kimimiz burada kalmaya devam ettik, kimimiz başka yerlere gitti. Ama herkes bilir ki baba evinin kapısı her zaman açıktır. Cumhuriyetini, bayrağını, vatanını seven herkes bu evde yer bulur.”

CHP’nin köklü geleneklerine vurgu yapan Özel, “Bu evin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Bizim için önemli olan cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaktır” dedi.

"Suriye'de zafer kazandık. Ona sevinmelisin"

"Sayın Erdoğan sıcak salonların insanı olmuş. Sıcacık salonlarda atadıklarına kendini anlatıp size şunu söylüyor. Yoksulsun. Hastasın sizsin. Sıkıntı büyük. Geçim derdindesin. Ama bundan şikayet etmemelisin" diyen Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne yapalım? Suriye'de zafer kazandık. Ona sevinmelisin. On üç yıl önce bir şey söylemiş. On üç yıl haksız çıkmış Yanlış yapmış. On üç yılda Türkiye'ye dört buçuk milyon Suriyeli gelmiş. Iki yüz milyar dolar para kaybetmişiz. İki yüz seksen üç şehit vermişiz. Şimdi Esad devrilmiş. Diyor ki Karslılara zafer kazandım. Oysa Karslıların zaferi gördükleri yok. Karslılar yokluk, yoksulluk, açlık, sefalet, işsizlikle karşı karşıyalar. Niye? Çünkü Kars bir tarım şehri. Kars bir emekli şehri Kars emekçilerin şehri. Ve açıkladıkları asgari ücret yirmi iki bin yüz dört lira. Bu iktidar geldiğinde bir asgari ücret yedi çeyrek altın alıyordu. O asgari ücret şu anda üç çeyrek altın, üç buçuk çeyrek altını zor alıyor. Yarı yarıya asgari ücretliyi yıpratmışlar. Bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadıkları asgari ücrete şimdi beş bin lira zam yaptılar. On yedi bin liranın geçen ocak ayına göre satın alma gücü on bin liranın altına düştü. Yedi bin beş yüz lira asgari ücretlinin kaybı varken beş bin lira zam verdiler. Yani ilk kez bir cumhuriyet hükümeti asgari ücretlinin cebine para koymak yerine iki bin beş yüz lira para aldı. Bunu söylediğimizde yapmadık diyen var mı? Karşımıza çıkıp bunu savunabilen var mı? Yok. Şimdi dün hep birlikte enflasyonu gözledik. Enflasyonu yüzde bir açıkladı TÜİK. Ne demek TÜİK? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK. Tayyip Bey'i üzmüyor ama sizi üzüyor. Çünkü yüzde bir normalde aylık enflasyon, hocalar yüzde üç hesaplamış. TÜİK yüzde bir. Neye tenezzül ediyorlar? O rakama göre emekliye zam verilecek ya, memur emeklisine yüzde on üç değil, yüzde on bir vermek için. İşçi, emeklisine yüzde onu değil, yüzde on dört vermek için yani emeklinin cebinden para çalmak için yaptıkları bir iş. Bir de en düşük emekli maaşı var. Geçen sene on bin lira yaptılar. Ya altı ay isyan ettik. Bu enflasyon orta on iki bin beş yüz yapmışlardı. Şimdi bir kez daha kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Kök maaşlara en düşük emekli maaşı şunun altında olamaz maddesi koyacaklar. Konulmalı. Bizim beklentimiz emekli maaşının en az bir asgari ücret olmasıdır. Bakın bunu söyleyince kimsenin kulağına, gözüne çok gelmesin. Bu hükümetin hemen öncesinde görev yapan hükümet. Yani o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti Ecevit'in hükümeti geldiği gün en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretli. Yani bugünkü hesapla otuz üç bin liraydı. Şu anda on iki bin beş yüz lira ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bunu on dört bin beş yüz lira yapacaklar. Bugün on dört bin beş yüz liraya kim geçinebilir?

Bugün için Kars'taki ortalama kira on bir bin lira. Yani ödenen toplam kiraları ev sayısına bölünce on bir bin lira. On dört bin beş yüz lira maaş vereceksin. On bin lira kira alacaksın. Üç bin beş yüz lirayla geçin diyeceksin. Bu maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan maazallah sokakta kalırsın. Bunun için buradan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere sesleniyorum. Gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım. Ve tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi bir buçuk asgari ücret olacaktır. Söz veriyoruz. Buradan hesap kitap bilen herkese söylüyorum. Suriye'yi konuşalım. Hayır. Emekliyi konuşalım. Asgari ücreti konuşalım. Geçim sıkıntısını konuşalım. Başka konular konuşalım. Ya gelin. Kars'ta bir dolaşın. Sokak ne konuşuyor Allah aşkına? Bakın. Bir kez daha söylüyorum. Gerçek enflasyon yüzde seksen bir. TÜİK ite kaka yüzde kırk dört gösterdi. Siz asgari ücrete yüzde otuz, emekliye yüzde on bir ve yüzde on dört zam yapıyorsunuz. Bu maaşlarla asla ve asla geçinmek mümkün değildir. Bir yıl önce beğenmediğimiz on yedi bin iki lira dört buçuk çeyrek altın alırken, bugün on yedi bin iki lira geçen sene ocak ayında beş çeyrek altın alırken, bugün dört buçuk çeyrek altın alıyor. Yani bir yılda iki bin beş yüz lira kayıp dedi. Çeyrek altın hesabıyla da kayıp. Ama çeyrek altın hesabını beğenmiyor. Gel başka bir hesap yapalım Sayın Erdoğan. Kars'ta Karslıların şahitliğinde yapalım. Geçen sene asgari ücret on yedi bin lirayken Kars kaşarı iki yüz yirmi liraymış. Doğru mu? Yani yetmiş yedi kilo Kars kaşarı alıyormuş. Şimdi verdiğin yirmi iki bin lira Kars kaşarı üç yüz yirmi lira, ocak sonuna kadar artmayıp böyle kalsa yetmiş yedi kilo alırken altmış dokuz kilo alıyor. Yani sekiz kilo Kars kaşarı kayıp. Kars kaşarı bugün üç yüz yirmi lira mı? Sekiz kilosu iki bin beş yüz lira yapıyor. Yani ben altın hesabı yapınca diyor ki Özgür Bey altın hesabı yapıyor, o hesap tutmaz. Kars'ta Karslılarla kaşar hesabı yaptım, yine iki bin beş yüz lira kayıp. Gel, Kars'taki kirayı yapalım, geçen sene on bir bin lira Kars'ta ortalama kira on bir bin lira. Emekliye on dört bin lira veriyorsun. Şimdi yirmi iki bin lira kira ödeyecek. Öyle bir noktaya geldi ki kira hesabına baktığında Kars'taki durum çok daha berbat bir durumda. O yüzden çok açık ve net bir şekilde buradan Erdoğan'a ve bütün siyasi parti liderlerine söylüyorum. Bakın siyaset tamam masa başında oturulduğu gün olur. Salonda konuşulduğu gün olur. Mecliste konuşulduğu gün olur. Ama gün halkın arasına karışma günüdür. Gün sokağa çıkma günüdür. Gün sokağa kulak verme, millet ne söylüyor onu dinleme günüdür. Buradan Karslılara soruyorum. Manisa'dan yeni yılın ertesi günü memleketimden başladım. Dün Ardahan'da Posof'ta, Çıldır'da sordum. Buradan soruyorum, aldığınız maaşla geçinmek mümkün mü? Bu maaşlarla geçim olur mu? Peki geçim olmazsa, Sayın Erdoğan buradan, Kars'tan sana çağrımızı tekrarlıyoruz. Geçim yoksa seçim. Seçim isteyenler ellerini kaldırsın. Geçim yoksa seçim var ve gidiyorsun. Sana Kars'tan el sallıyoruz. Bu maaşı verene yol veriyoruz. Sizi yolluyoruz. Er ya da geç. Sandık gelecek.”