Batman'da bir iş merkezinde çalışan temizlik personeli A.A., henüz 20'li yaşlarda olan genç kız, dengesini kaybetmesi sonucu 7. kattan beton zemine düştü. Olay, iş merkezi çevresindeki vatandaşları dehşete düşürdü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Genç kızın düştüğünü gören çevredekiler hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A.’ya ilk müdahaleyi yaparak, ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak tüm çabalarına rağmen, genç kız kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, olayın nasıl meydana geldiğini ve genç kızın dengesini kaybetmesine neyin sebep olduğunu belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.