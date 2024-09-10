Batman’da seyir halindeki bir minibüsün önündeki motosiklete ve ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kuyubaşı TOKİ mevkisinde meydana geldi.

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Batman'da Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti (2)

Kaza detayları

Batman’ın Kuyubaşı TOKİ mevkisinde yaşanan kaza, minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. İddiaya göre, minibüs sürücüsü önce önündeki motosiklete çarptı, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine vurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise yaralandı.

Batman'da Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti (4)

Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde

Kaza sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Yakup Sevim’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sevim’in cansız bedeni, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Batman'da Kaza Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti (1)

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza ile ilgili detaylı araştırma ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA