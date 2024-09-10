Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Muratpaşa ilçesinde hizmete giren yeni sosyal tesisi için büyük bir açılış töreni düzenledi. Eski İl Özel İdaresi binasının içindeki parkta yer alan tesis, siyaset, spor ve iş dünyasından önemli isimleri ağırladı.

Açılış töreninde yoğun ilgi

Açılış töreni, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ın konuşmasıyla başladı. Taş, “Antalya Gazeteciler Cemiyeti gücünü köklü geçmişinden ve sizlerden alıyor. Cumhuriyetin 100. yılında kente iki önemli eser kazandırdık. ANSİAD ile birlikte Basın Galerisi ve 'Neler Yaşadık Neler Oldu' kitabımız Türk basınına kazandırdığımız değerli kaynaklardır. Bugün cemiyetimizin 40'ıncı yılında önemli bir projeyle karşınızdayız. Bu sosyal tesisimiz üyelerimize ve Antalyalılara hayırlı olsun” dedi.

Başkan Böcek'ten destek mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de törende bir konuşma yaptı. Böcek, “Gazeteciler için gerekli olan bu tesisin sözünü geçtiğimiz yıllarda verdik. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Antalya'nın kültür ve sanat şehri olarak daha da ileriye taşınması için gazeteci dostlarımızla birlikte çalışacağız. Tüm gazetecilere lokalimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Plaket töreni ve ikramlar

Konuşmaların ardından AGC Başkanı İdris Taş, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür plaketini sundu. Tören, açılış kurdelesinin kesilmesi ve ardından yapılan ikramlarla sona erdi.