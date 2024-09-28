Batman'ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan bir kazada, yolcu minibüsü yoldan geçen inek sürüsüne çarparak onlarca hayvanın telef olmasına neden oldu. Araçta bulunan yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hayvanlar telef oldu

Batman-Silvan seferini gerçekleştiren bir yolcu minibüsü, İpek Yolu Caddesi üzerinde ilerlerken yolun ortasında bulunan inek sürüsüne çarptı. Kaza, akşam saatlerinde meydana gelirken, kazanın şiddetiyle onlarca inek olay yerinde telef oldu. Yolcular ise büyük bir şans eseri sadece hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Trafik akışı aksadı

Kazanın ardından yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı. Hem minibüsün hem de hayvanların yoldan çekilmesiyle İpek Yolu Caddesi tekrar trafiğe açıldı. Trafik ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi kontrol altına aldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. Minibüs sürücüsünün ifadesi alınırken, kazanın nedenleri detaylı bir şekilde araştırılıyor. Yetkililer, bölgedeki hayvan sürülerinin yol güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirtti.