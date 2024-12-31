Batman'da Petrol CTY Alışveriş Merkezi’nde meydana gelen trajik olayda, 95 yaşındaki Cevriye Kayhan yürüyen merdivende dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis inceleme başlattı
Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Güvenlik kameraları incelenirken, yürüyen merdivenin teknik durumu da araştırılıyor.
Kaynak: İHA