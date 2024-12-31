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Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Güvenlik kameraları incelenirken, yürüyen merdivenin teknik durumu da araştırılıyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yunusemre ve Büyükşehir'den yılbaşı öncesi denetim

Yunusemre ve Büyükşehir'den yılbaşı öncesi denetim

Batman 'da Petrol CTY Alışveriş Merkezi’nde meydana gelen trajik olayda, 95 yaşındaki Cevriye Kayhan yürüyen merdiven de dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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