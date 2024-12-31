Ege Otomotiv Derneği (EGOD), Alsancak Yengeç Restaurant'ta düzenlediği geniş katılımlı toplantıda 2025 yılına dair hedeflerini değerlendirdi. Toplantıya, derneğin duayen üyeleri Mehmet Tiryaki, Selami Özpoyraz, Alaattin Yüksel gibi önemli isimlerin yanı sıra EGOD Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa İduğ ve Norm Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhittin Bilget katıldı. Bilget, toplantıda 2025'te küresel ve yerel ekonomiyi etkileyebilecek gelişmeler üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim EGOD’un odak noktasında

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, derneğin 2025 yılı önceliklerini açıkladı. Torun, “Yeni dönemde istihdam ve eğitime daha fazla odaklanacağız. İzmir’de üç tane çıraklık eğitim merkezi bulunuyor. Bunlardan biri Karabağlar, biri Bornova, diğeri ise İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde. EGOD olarak Mersinli Meslek Lisesi'nde yeni bir çıraklık eğitim merkezi kuruyoruz. Ayrıca, meslek liselerindeki kız öğrencilere burs sağlayacak bir fon oluşturduk” diye konuştu.

Torun, sürdürülebilirlik ve inovasyonun da derneğin gündeminde önemli yer tuttuğunu vurguladı. “Teknoloji ve dijitalleşme alanında üyelerimize destek olabilmek için iş birlikleri geliştirmeye çalışıyoruz. 2025’te bu konulara daha da ağırlık vereceğiz. Yılın zorlu geçmesine rağmen umutluyuz” dedi.

Mustafa İduğ’dan finansal uyarı

EGOD ve Bornova Belediyesi Geçmiş Dönem Başkanı Mustafa İduğ ise yaptığı konuşmada, 2025 yılının finansal zorluklara sahne olacağını belirterek, firmaların dikkatli adımlar atmaları gerektiğini söyledi. İduğ, “2025 herkes için zorlu bir yıl olacak. Bu nedenle özellikle finansal anlamda daha temkinli hareket edilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

Türkiye’nin yol haritası

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhittin Bilget, küresel ekonomiyi değerlendirerek 2025 yılında dünya ve Türkiye ekonomisini bekleyen gelişmelere dikkat çekti. Bilget, “Çin ve ABD arasındaki rekabetin küresel piyasalara etkisi büyük olacak. Türkiye’nin bu rekabet ortamında cari açığını kapatmak zorunda olduğu bir döneme giriyoruz” dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesi durumunda oluşacak yeni sosyo-ekonomik politikaların sektöre etkilerini anlattı.

Bilget, otomotiv sektöründe yaşanan büyük değişimlerden bir örnek vererek, “Nissan ve Honda birleşmesi Haziran ayına kadar tamamlanacak. Biz de otomotiv sektöründeki küresel gelişmeleri yakından takip ederek maliyetleri azaltma ve rasyonel adımlar atma konusunda benzer çabalar içinde olmalıyız” diye ekledi.