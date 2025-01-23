Insider Gaming’in haberine göre, iki Twitter kullanıcısı, Battlefield'ın IGN’e özel olarak paylaşılan konsept görselinde kullanılan arka planın, Reuters tarafından 2021 yılında İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sırasında çekilmiş bir fotoğrafla büyük benzerlik taşıdığını fark etti. Özellikle "Battlefield" yazısındaki "A" ve "T" harflerinin arkasındaki siyah duman bulutu, söz konusu fotoğrafın birebir bir parçası gibi görünüyor.

Konsept çalışmanın parçası olarak paylaşılmıştı

EA ve DICE cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada olay hızla yayıldı. İddialara konu olan görsel, Eylül ayında paylaşılan konsept çalışmanın bir parçası olarak tanıtılmıştı. Fotoğrafın orijinali ise Reuters’ın arşivinde yer alıyor.

Bu tartışma, oyuncu topluluğunda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. EA ve DICE’ın bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor. Eğer iddialar doğruysa, bu durum Battlefield serisinin itibarını olumsuz etkileyebilir.