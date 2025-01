Insider Gaming’in haberine göre, iki Twitter kullanıcısı, Battlefield'ın IGN’e özel olarak paylaşılan konsept görselinde kullanılan arka planın, Reuters tarafından 2021 yılında İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sırasında çekilmiş bir fotoğrafla büyük benzerlik taşıdığını fark etti. Özellikle "Battlefield" yazısındaki "A" ve "T" harflerinin arkasındaki siyah duman bulutu, söz konusu fotoğrafın birebir bir parçası gibi görünüyor.

EA ve DICE cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada olay hızla yayıldı. İddialara konu olan görsel, Eylül ayında paylaşılan konsept çalışmanın bir parçası olarak tanıtılmıştı. Fotoğrafın orijinali ise Reuters’ın arşivinde yer alıyor.

Damn, DICE is using pictures from attacks on Gaza in their BF2025 artwork.. pic.twitter.com/JRb137Jv0C