Geçtiğimiz yıllarda Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle tanınan ve son olarak Survivor 2024 yarışmasında yer alan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile birlikte olduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Kalp Emojisiyle Aşkını Duyurdu

Karacakaya, fotoğrafının altına kalp emojisi ekleyerek, sevgilisiyle olan mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medya kullanıcıları, Karacakaya'nın sevgilisini beğenerek, "Turnayı gözünden vurmuşsun" yorumlarını yapmadan edemediler.

İzleyicilerden Beğeni Yağmuru

Karacakaya ve Akar’ın uyumlu görüntüsü, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Birçok takipçi, Karacakaya'nın seçiminden oldukça memnun kaldığını ve ilişkilerinin mutlu bir şekilde devam etmesini diledi. Fotoğrafın altına gelen yorumlar arasında, "Turnayı gözünden vurmuşsun" gibi sevgi dolu ifadeler öne çıktı.

Aşk Dolu Paylaşım

Batuhan Karacakaya'nın son dönemdeki başarıları ve kişisel hayatındaki gelişmeler, takipçileri tarafından merakla izleniyor. Oyuncunun paylaştığı bu anlamlı fotoğraf, onun mutlu ve huzurlu bir ilişkisi olduğunu gözler önüne serdi. Karacakaya ve Akar’ın aşkı, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi ikiliye mutluluklar diledi.