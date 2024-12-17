Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi, bugün öğle saatlerinde kanlı bir saldırıya sahne oldu. Edirne Belediyesi amblemini taşıyan özel bir şirkete ait ambalaj atığı toplama kamyoneti, seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Aracın sürücüsü Yücel K. ağır yaralanırken, yanında bulunan Turhan G. de kurşunların hedefi olarak hastaneye kaldırıldı.

Bir yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Silahlı saldırı, saat 12.00 sularında gerçekleşti. Plakası 22 AAY 781 olan kamyonetin üzerine açılan ateş sonrası panik hâkim oldu. Kurşunların hedefi olan Yücel K. ve Turhan G., hızla bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorların verdiği ilk bilgilere göre Yücel K.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Saldırıya dair geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, şüpheli A.D.'yi saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kamyonetin, otomobille takip edildiği görüldü.

Valilik açıklama yaptı

Edirne Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada olayın iki grup arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak, saat 12.00 sularında daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış olup, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.