AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, partisinin Kula İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıda konuştu. Manisa’ya bugüne kadar kazandırılan yatırımları hatırlatan Baybatur, AK Parti’nin “hizmet siyaseti” anlayışını vurguladı.

“Eski dönem milletvekilimiz Hüseyin Tanrıverdi’nin, hemşehrimiz ve eski Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kula’ya ve Manisa’ya kazandırdığı hizmetler ortada. Biz hizmet siyasetiyle yol alan bir partiyiz” diyen Baybatur, geçmiş dönem yatırımlarının halka anlatılması gerektiğini söyledi.

“Halkımızdan önemli bir mesaj aldık”

Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Baybatur, AK Parti’nin halkın mesajını aldığını ifade etti. “Bir yerel seçim geçti. Halkımız bize bir mesaj verdi. Biz bunu gördük ve kabul ettik. AK Parti milletin sesine kulak veren bir anlayışla yoluna devam ediyor” dedi.

Muhalefete sert eleştiri

Baybatur, ana muhalefet partisini de sert sözlerle hedef aldı. “Belediyeleri yönetemeyen bir zihniyetin, ülkeyi yönetmesi mümkün değildir. Halkımız da bunu görüyor” ifadelerini kullanan Baybatur, CHP Genel Başkanı’nın dış politikadaki söylemlerine tepki gösterdi.

“Ana muhalefet lideri Türkiye’yi dışarıya şikâyet ediyor. Sürekli sızlanarak ülkemizi küçük düşürüyor. Oysa Türkiye, uluslararası alanda artık güçlü bir konuma gelmiş durumda” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızla görüşmek için liderler sıraya giriyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası alandaki etkisine de değinen Baybatur, “Bir tarafta Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya giren dünya liderleri var. Bu tablo, Türkiye’nin geldiği noktayı açıkça gösteriyor” dedi.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine işaret eden Baybatur, “Bizim için en önemli dönemeç cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bir olacağız, diri olacağız ve hizmetlerimize devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.