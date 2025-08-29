Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Açıklamada, 30 Ağustos’un sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolu aydınlatan tarihsel bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

ESİAD’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda sergilediği eşsiz mücadelenin en parlak simgesi olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, azim, inanç ve dayanışma ile nelerin başarılabileceğini göstermiştir. Bugün de bu miras, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi her alanda ileriye taşıma yolunda bizlere güç ve ilham vermektedir.”

Açıklamada ayrıca, Cumhuriyetin değerlerini koruma ve ülkenin gelişimine katkıda bulunma kararlılığı vurgulandı:

“Görevimiz, aynı kararlılıkla Cumhuriyetimizi yaşatmak, değerlerimizi korumak ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktır. ESİAD olarak, bu mirasa layık olmak için üretmeye, değer yaratmaya ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.”

Mesajın sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, zaferi armağan eden tüm kahramanlar saygı, minnet ve rahmetle anıldı.