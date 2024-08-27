Kıbrıs gazisi için hüzünlü veda

Bayburt’un merkez Bayraktar köyünde, 71 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, gazinin ailesi ve köy halkı katıldı.

Türk bayrağına sarılı naaşla son yolculuk

Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Bayraktar Köyü Camii’ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, merhum gazinin naaşı dualarla köy mezarlığına defnedildi.

Vali Eldivan'dan başsağlığı mesajı

Vali Mustafa Eldivan, merhum gazinin ailesine başsağlığı dileyerek, Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç’a Allah’tan rahmet diledi ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.