UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen, PSG’yi ağırlıyor. Maç 21 Ekim 2025 Salı günü 22:00’de BayArena Stadyumu’nda oynanacak ve tabii Spor’dan canlı yayınlanacak.
Bayer Leverkusen vs PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen, PSG ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgileri ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.
Maç Detayları:
-
Tarih: 21 Ekim 2025, Salı
-
Saat: 22:00
-
Stadyum: BayArena Stadyumu, Leverkusen
-
Rakipler: Bayer Leverkusen – PSG
-
Yayın Kanalı: tabii Spor
-
Yayın Şekli: Şifreli (Turkcell TV+ 75 ve Türksat uydusu üzerinden)
Platform ve Frekans Bilgileri:
-
tabii Spor: Turkcell TV+ 75, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli
Maç Salı günü oynanacak ve izleyiciler tabii Spor üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
