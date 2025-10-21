UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag, B.Dortmund’u ağırlıyor. Maç 21 Ekim 2025 Salı günü 22:00’de Parken Stadyumu’nda oynanacak ve tabii Spor’dan canlı yayınlanacak.
Kopenhag vs B.Dortmund maçı ne zaman ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag, B.Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgileri ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.
Maç Detayları:
-
Tarih: 21 Ekim 2025, Salı
-
Saat: 22:00
-
Stadyum: Parken Stadyumu, Kopenhag
-
Rakipler: Kopenhag – B.Dortmund
-
Yayın Kanalı: tabii Spor
-
Yayın Şekli: Şifreli (Turkcell TV+ 75 ve Türksat uydusu üzerinden)
Platform ve Frekans Bilgileri:
-
tabii Spor: Turkcell TV+ 75, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli
Maç Salı günü oynanacak ve izleyiciler tabii Spor üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
